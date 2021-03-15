Арестович рассказал, когда представят новый план мирного урегулирования на Донбассе

15.03.2021 19:43

Укринформ

Новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе будет представлен широкой общественности, когда страны нормандского формата согласуют документ.

Об этом сказал советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в интервью телеканалу "Дом".

Он напомнил, что этот план – инициатива Франции и Германии, как посредников в нормандском формате. Документ содержит так называемые кластеры перемирия и основан на договоренностях, которые были ранее достигнуты в рамках нормандского и минского форматов.

"Там ничего принципиально нового нет, и тем более нет пересечения "красных линий"… Этот план – это ничто иное, как попытка привязать к календарю конкретные действия для выполнения соглашений, достигнутых в нормандском и минском форматах", – сказал Арестович.

По его словам, документ сейчас не представляют общественности, так как он не согласован всеми сторонами. В настоящее время его предварительно согласовали Франция, Германия и Украина, ожидают реакции на документ со стороны России. "Почему его не демонстрируют широкой публике? Потому что еще в 2014 году стороны договорились: во избежание разговоров-пересудов, информационного влияния, неправомерных слухов – не сообщать то, о чем договариваются, до момента, когда будет заключено соглашение. Во избежание давления на переговоры медийного, информационного, политического. Поэтому информация сохраняется так конфиденциально", – пояснил представитель ТКГ.

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Арестович сообщил, что и сам не знаком с деталями документа, "знаю только общие черты".

В интервью Арестович отметил, что российская сторона знает об этом плане. Однако, судя по ее заявлениям о том, что она якобы не слышала о плане, РФ не хочет иметь с ним дело.

По материалам: Укринформ