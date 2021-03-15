Агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой для безопасности всех стран НАТО – Хомчак

Агрессия РФ на Донбассе является основной угрозой для безопасности всех стран НАТО – Хомчак

13.03.2021 10:57

Укринформ

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, но и для безопасности и стабильности всех стран НАТО.

Как передает Укринформ, об этом Хомчак сказал во время телефонного разговора с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем, информирует пресс-служба Генштаба в Фейсбуке.

"Вооруженная агрессия России на Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, а для безопасности и стабильности всех стран Альянса", – подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Также Хомчак проинформировал Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между нашей страной и НАТО.

"Хочу отметить как друг Украины прогресс, который достигли ваши Вооруженные Силы. Мы будем продолжать находить дальнейшие пути оказания необходимой помощи украинской армии", – отметил главный маршал авиации сэр Стюарт Пич.

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В ходе телефонного разговора Хомчак также поблагодарил за поддержку НАТО нашего государства и подчеркнул, что диалог ВСУ и НАТО сохраняет положительную динамику.

Отдельно стороны обсудили вопросы противодействия распространению COVID-19 и Хомчак проинформировал Пича о начале мер по вакцинации личного состава ВСУ. Также собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта этого года в Брюсселе.

Как сообщалось, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и министр обороны Андрей Таран сообщали, что угрозы захвата "серой зоны" на Донбассе пока не существует, но вместе с тем, Вооруженные силы готовятся ко всем возможным вариантам развития ситуации, поэтому с прошлого года идет подготовка боевых воинских частей к действиям в наступлении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

По материалам: Укринформ