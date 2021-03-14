Зеленский призвал «слуг народа» в регионах проявлять инициативу и ответственность

13.03.2021 13:36

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал представителей команды партии "Слуги народа" брать на себя инициативу и ответственность.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Зеленский заявил на съезде партии "Слуга народа".

"Хочу обратиться к нашим представителям в регионах. Мы – демократическая сила, и у нас нет политбюро или ЦК, и чтобы изменять свою громаду, свое село, свой город, свой регион, вам не надо ждать регулярных пошаговых инструкций из Киева. Берите, пожалуйста, уже сегодня на себя инициативу и ответственность. Тем более, мы предоставили вам для этого все, я считаю, – абсолютно все – необходимое: полномочия, средства и другие ресурсы ", – сообщил Зеленский.

Он призвал представителей команды партии "Слуги народа" помнить, что именно из тысяч маленьких изменений на местах состоят глобальные изменения в стране».

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"И каждый на своем месте, и неважно, это Президент, или председатель ОТГ, народный депутат или депутат поселкового совета, министр или председатель РГА, – каждый должен ежедневно получать хотя бы одну маленькую или большую, но победу", – сообщил Президент.

Как сообщалось, в Киеве начался съезд партии "Слуга народа" с участием Президента Украины Владимира Зеленского.

По материалам: Укринформ