Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

13.03.2021 12:55

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" постепенно очищается от засланных казачков и случайных людей.

Об этом Президент сказал во время выступления на съезде партии "Слуга народа" в субботу, передает корреспондент Укринформа.

"Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков, как говорится, и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться дальше. Если в этом зале есть те, кто готов опустить руки или до сих пор не понял разницу между настоящим мнением народа и своей Фейсбук-пузырем или шумом некоторых журналистов, активистов, анонимных телеграмм-каналов о "все пропало", лучше, пожалуйста, встаньте и уйдите сейчас", – сказал Зеленский.

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Глава государства добавил, что верит, что таких людей нет, " а значит у нас все получится".

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Как сообщалось, в субботу, 13 марта, проходит 11-й съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствуют Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По материалам: Укринформ