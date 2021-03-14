Венедиктова анонсировала тестирование кандидатов на руководящие должности в САП

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13.03.2021 23:35

Укринформ

В рамках открытого конкурса на занятие административных должностей в САП на следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на знание законодательства и общие способности.

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время онлайн-встречи с вице-президентом Европейской комиссии Верой Юровой, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Стороны обсудили ключевые процессы в органах прокуратуры и вопросы противодействия коррупции. Венедиктова отметила, что антикоррупционная борьба – приоритет №1 для украинской системы органов правопорядка.

«Мы двигаемся вперед, и главным локомотивом в этой борьбе должна стать Специализированная антикоррупционная прокуратура. Сейчас продолжается открытый конкурс на занятие административных должностей в САП. На следующей неделе состоятся тестирования кандидатов на знание законодательства и общие способности, после которых будут проведены собеседования и проверка на полиграфе», – рассказала генпрокурор.

По ее словам, Офис генпрокурора, сделал все возможное, чтобы этот процесс был прозрачным – «люди могли видеть онлайн, какие решения принимает комиссия; все их (кандидатов – ред.) документы размещены в свободном доступе на нашем сайте».

Со своей стороны вице-президент Еврокомиссии отметила высокий уровень сотрудничества с ЕС и быстрый прогресс органов прокуратуры в процессах реформирования.

«Мы начинали реформу прежде всего ради возвращения доверия. Мы аттестовали всех прокуроров и сейчас должны быть в активном диалоге с обществом. Нам надо искать новые подходы и объяснять людям, что и как мы делаем. И я ориентирую руководителей прокуратур всех уровней, что доверие людей начинается именно с них», – подчеркнула Венедиктова.

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Она добавила, что люди, которые на местах обращаются в органы прокуратуры, суды и правоохранительные органы, должны быть уверены, что могут получить законные и справедливые решения.

Стороны также затронули вопрос продления санкций ЕС против бывших высокопоставленных должностных лиц и шаги, которые позволят достичь результатов в расследовании производств в отношении их.

Отмечается, что кроме этого, Венедиктова и Юрова обсудили необходимость внедрения в Украине качественной судебной реформы и перспективы диджитализации правосудия.

Как сообщалось, 11 марта конкурсная комиссия утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Фото: Офис генпрокурора

По материалам: Укринформ