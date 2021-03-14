В «Слуге народа» нашли замену Дубинскому в киевской областной организации

В «Слуге народа» нашли замену Дубинскому в киевской областной организации

14.03.2021 12:19

Укринформ

Члены Киевской областной организации политической партии «Слуга народа» на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Александра Дубинского.

Об этом сообщается на официальном сайте парии "Слуга народа", передает Укринформ.

"Члены Киевской областной организации политической партии «Слуга народа» на внеочередной конференции избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца. Члены организации считают, что в созданном Национальном совета громад не может состоять Александр Дубинский, ранее возглавлявший Киевскую областную организацию «Слуги народа»", – говорится в сообщении.

Отмечается, что члены организации в ходе конференции приняли решение о назначении нового главы большинством голосов. Партийцы также обратились к председателю партии с инициативой созвать внеочередную конференцию по кадровым вопросам.

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Кроме того, в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии.

«Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии. Процедура переизбрания состоялась в соответствии с уставом партии, законодательством и без каких-либо нарушений», – отметил председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

В свою очередь Мотовиловец заявил, что будет работать над развитием Киевской области и местных ячеек согласно новому уставу, который был принят на XI съезде партии.

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Как сообщал Укринформ, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».

При этом Дубинский призвал коллег, которые его поддержали, оставаться во фракции.

Дубинский также является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачом.

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Санкции введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

По материалам: Укринформ