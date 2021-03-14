В политсовет партии «Слуга народа» вошли пять министров

В политсовет партии «Слуга народа» вошли пять министров

13.03.2021 14:37

Укринформ

Партия "Слуга народа" выбрала членов нового руководящего органа – политического совета, куда, в частности, вошли некоторые члены Кабинета Министров.

Такое решение приняли члены партии на внеочередном съезде в субботу, передает корреспондент Укринформа.

Так, среди избранных членов политсовета – министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, в состав политсовета вошли Артем Культенко, Андрей Задорожный, Игорь Кривошеев, Роман Каптелов, Юлия Гришина, Анатолий Остапенко, Елена Шуляк, Андрей Мотовиловец, Галина Янченко, Вадим Слюсарев, Вячеслав Медяник, Александр Мережко, Андрей Витренко, Ольга Коваль Роман Грищук, Артем Дубнов, Михаил Радуцкий, Марьяна Безуглая, Никита Потураев, Юрий Федоренко, Андрей Костин, Галина Третьякова, Виталий Безгин, Владимир Федоренко, Олег Синегубов, Александр Самойленко, Александр Скичко, Павел Кириленко, Евгения Кравчук, Марина Бардина Андрей Клочко, Руслан Стефанчук, Андрей Герус, Вадим Галайчук, Юрий Аристов, Давид Арахамия, Александр Санченко, Елена Говорова, Лилия Пашина, Максим Ткаченко, Андрей Холодов, Сергей Бунин, Александр Ковальчук, Роксолана Пидласа, Александр Качура, Дмитрий Костюк, Людмила Буймистер, Николай Тищенко, Владлен Неклюдов, Никита Баня, Дмитрий Налетов, Юрий Кисель, Михаил Присяжнюк, Георгий Зантарая, Виктория Бурдукова.

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Всего в политический совет будет входить 73 человека. Состав политсовета впоследствии доукомплектуют. Корниенко уточнил, что в состав политсовета будут входить представители разных направлений работы.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

По материалам: Укринформ