«Слуги народа» Киевщины назвали недопустимым назначение Дубинского в руководящий орган партии

13.03.2021 22:39

Укринформ

Киевская облорганизация партии "Слуга народа" заявила о недопустимости вхождения в руководящий орган политсилы – Национального совета громад – ее действующего главы Александра Дубинского.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа", передает Укринформ.

"Партия "Слуга народа" созывает на 14 марта конференцию Киевской областной организации партии, чтобы рассмотреть кадровые вопросы, а также вопросы образования новых руководящих органов областной организации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение о созыве конференции издал председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко по требованию членов Киевской областной организации.

"Узнав о формировании новых руководящих органов партии, которое было принято на XI внеочередном съезде, партийцы заявили о недопустимости вхождения в Национальный совет громад нынешнего руководителя областной организации Александра Дубинского. Также они возмущены тем, что позиция некоторых членов организации относительно дальнейшего пребывания его на должности руководителя, и тем более автоматическое вхождение господина Дубинского в руководящие органы партии – выдается за позицию всей организации", – отмечают в пресс-службе партии.

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Подчеркивается, что именно поэтому партийцы потребовали инициировать созыв внеочередной конференции областной организации.

"Мы рассмотрели предложения партийцев и по их требованию, согласно уставу, созываем завтра, 14 марта, конференцию Киевской областной организации. Инициировать подобные вопросы и настаивать на их рассмотрении – право членов партии, и мы не видим причин не удовлетворить это требование", – подчеркнул Корниенко.

По новой редакции устава, такие решения подлежат согласованию главами Политического совета и Национального совета громад. Соответственно, Давид Арахамия и Александр Завитневич согласовали данное решение председателя партии.

Как сообщал Укринформ, 13 марта Александр Дубинский решением съезда "СН" вошел в новый руководящий орган партии – Национальный совета громад.

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1 февраля Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" после того, как министерство финансов США объявило о введении санкций против семи человек, в том числе Дубинского, и четырех организаций, являющихся частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

При этом Дубинский продолжает возглавлять Киевскую областную организацию политсилы.

Александр Корниенко в комментарии журналистам перед съездом 13 марта сказал, что не может исключить Александра Дубинского из партии, потому что этот вопрос должны решить низовые организации.

По материалам: Укринформ