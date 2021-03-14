«Слуга народа» на следующей неделе планирует открыть всеукраинскую приемную – Корниенко
«Слуга народа» на следующей неделе планирует открыть всеукраинскую приемную – Корниенко
14.03.2021 09:34
Укринформ
Политическая партия «Слуга народа» планирует на следующей неделе открыть Всеукраинскую приемную в столичном конгрессово-выставочном центре «Парковый».
Как передает корреспондент Укринформа об этом на брифинге после завершения съезда партии монобольшинства заявил руководитель партии Александр Корниенко.
"Я думаю, что с понедельника-вторника в "Парковом" откроется Всеукраинская приемная партии "Слуга народа", будет отдельный мини-сайт этому посвящен", – сказал Корниенко.
По его словам, в приемной раз или два в неделю будут ждать депутатов местных советов от "Слуги народа". Политик напомнил, что к партии присоединились семь тысяч депутатов местных советов.
Корниенко добавил, что в приемную могут обращаться и простые украинцы.
Как сообщалось, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа".
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На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.
В состав политсовета, в частности, вошли министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
По материалам: Укринформ