«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок – Арахамия

«Слуга народа» будет просить Зеленского баллотироваться на второй срок – Арахамия

13.03.2021 16:05

Укринформ

Партия "Слуга народа" будет просить Президента Украины Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге по завершении съезда пропрезидентской партии сказал председатель фракции "СН" Давид Арахамия.

"Мы будем просить (идти на второй срок – ред.), а дальше будет его личное решение", – сказал Арахамия.

Присутствующий на брифинге председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что "лучше на этот вопрос (будет ли баллотироваться на второй срок – ред.) ответит Зеленский".

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Ранее в СМИ появлялась информация, что Зеленский планирует баллотироваться на второй срок. Вместе с тем пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель считает, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй срок.

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Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции в мае заявил, что подумает над тем, чтобы баллотироваться на второй срок в Президенты Украины, если будет видеть большую поддержку своих действий со стороны народа.

По материалам: Укринформ