Съезд партии «Слуга народа» изменил устав политсилы
Съезд партии «Слуга народа» изменил устав политсилы
13.03.2021 14:11
Укринформ
Съезд партии "Слуга народа" одобрил новую редакцию устава партии.
Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято в субботу подавляющим большинством голосов делегатов мероприятия.
По словам главы партии Александра Корниенко, изменения предусматривают, что в политической силе теперь будет два больших руководящих органа: "Политический совет в несколько десятков человек и Национальный совет громад".
Корниенко уточнил, что совет громад будет отвечать за формирование и направление региональной политики. Смета "будет формироваться исключительно с согласия этих двух органов (Политсовета и совета громад – ред.)", – уточнил он.
Он добавил, что политсоветы появятся и на областном уровне.
"Политсовет области это будет политический орган, который будет формировать политику на уровне области", – отметил Корниенко.
Читайте также: Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей
Он добавил, что будет изменена процедура получения членства в партии. Глава партии монобольшинства уточнил, что будет создан номинационный комитет.
После голосования за устав делегаты съезда прекратили полномочия Высшего совета партии.
Как сообщалось, в субботу, 13 марта, проходит 11-й съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствуют Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.
По материалам: Укринформ