Съезд партии «Слуга народа» изменил устав политсилы

13.03.2021 14:11

Укринформ

Съезд партии "Слуга народа" одобрил новую редакцию устава партии.

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято в субботу подавляющим большинством голосов делегатов мероприятия.

По словам главы партии Александра Корниенко, изменения предусматривают, что в политической силе теперь будет два больших руководящих органа: "Политический совет в несколько десятков человек и Национальный совет громад".

Корниенко уточнил, что совет громад будет отвечать за формирование и направление региональной политики. Смета "будет формироваться исключительно с согласия этих двух органов (Политсовета и совета громад – ред.)", – уточнил он.

Он добавил, что политсоветы появятся и на областном уровне.

"Политсовет области это будет политический орган, который будет формировать политику на уровне области", – отметил Корниенко.

Читайте также: Зеленский: Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей

Он добавил, что будет изменена процедура получения членства в партии. Глава партии монобольшинства уточнил, что будет создан номинационный комитет.

После голосования за устав делегаты съезда прекратили полномочия Высшего совета партии.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, проходит 11-й съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствуют Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По материалам: Укринформ