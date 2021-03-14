Корниенко объяснил, почему не может исключить Дубинского из партии

Корниенко объяснил, почему не может исключить Дубинского из партии

13.03.2021 13:46

Укринформ

Председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко не имеет сформированных претензий к народному депутату Александру Дубинскому.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о перспективах исключения нардепа из рядов партии монобольшинства.

«У меня нет претензий (к Дубинскому – ред.). Во фракции к нему были претензии, мы их выразили, я голосовал за исключение Александра из фракции, но я не могу его исключить из партии. Потому что есть низовые организации, принцип субсидиальности, по которому живет вся Европа и весь мир. Те вопросы, которые могут решить на своем уровне организации, должны решать на своем уровне», – отметил депутат.

Корниенко также добавил, что часть партийцев не поддерживают исключение Дубинского из фракции.

«Я не могу хотеть кого-то исключить, если этого не хотят мои партийцы, у нас же не 30-й год и не 33-й. Мы проводим определенную дискуссию с партийцами в отношении не только Александра, но и о многих других людей», – сказал Корниенко.

Ранее сегодня Президент Украины Владимир Зеленский на съезде правящей партии заявил о «постепенном очищении команды от засланных казачков».

Александр Дубинский заявил, что будет внефракционным депутатом и «найдет форматы сотрудничества с теми, кто по-настоящему считает себя слугами украинского народа, а не поддается шантажу аферистов и обманщиков и служит не украинским интересам».

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Дубинский исключен из фракции партии «Слуга народа», но остается в составе политсилы – он был избран в Верховную Раду от пропрезидентской партии в одном из округов Киевской области.

1 февраля этого года Дубинского исключили из фракции, когда Министерство финансов США объявило о введении санкций против семи человек, в том числе и Дубинского, и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, проходит 11-й съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствуют Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

По материалам: Укринформ