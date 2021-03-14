Дубинского могут исключить из «Слуги народа» в ближайшее время – Корниенко

Дубинского могут исключить из «Слуги народа» в ближайшее время – Корниенко

14.03.2021 21:07

Укринформ

Политическая партия "Слуга народа" может в ближайшее время рассмотреть вопрос об исключении народного депутата Александра Дубинского из своих рядов.

Как передаёт Укринформ ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил председатель политсилы Александр Корниенко в интервью изданию.

"Есть все шансы, что этот вопрос рассмотрим в ближайшее время. Исключает из партии ее председатель", – сказал Корниенко.

По его словам, согласно новой редакции устава партии "Слуга народа", ее председатель может по собственной инициативе или по представлению структурного образования политсилы принять решение об исключении из членов партии. Основанием для такого решения могут быть, в частности, непризнание или невыполнение членом партии ее программы и устава, невыполнение уставных обязанностей, решений и распоряжений высших руководящих органов партии, членство в другой партии, а также совершение действий, которые дискредитирует партию или наносят ей вред.

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В случае с Дубинским, отметил Корниенко, поводом для его исключения из "Слуги народа" является нарушение устава "посредством проведения "своих" конференций и неповиновение руководящим органам партии".

При этом руководитель партии подчеркнул, что поскольку 14 марта конференция Киевской областной партийной организации "Слуги народа" решила, что Дубинский больше не является ее председателем, то "все его дальнейшие действия по созыву советов и конференций будут нелегитимными с точки зрения устава партии и могут быть обжалованы в суде".

По словам Корниенко, конференция Киевской областной партийной организации состоялась в соответствии с новым уставом. "Несмотря на то, что он еще не зарегистрирован в Минюсте, он начинает действовать с момента его принятия на съезде. Дубинский признал действие нового устава, публично согласившись с тем, что он является членом национального совета громад", – отметил он.

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Согласно новому уставу, председатель партии может созвать конференцию по согласованию с руководителями политсовета и нацсовета громад, что и было сделано по требованию членов областной партийной организации. По словам Корниенко, на конференцию собрались 15 из 25-ти человек, закрепленных за Киевским областным центром, был кворум, поэтому конференция легитимна.

Вместе с тем, председатель партии "Слуга народа" уточнил, что в течение 10 дней новый устав будет отправлен на регистрацию, но по реестрам в этот период председателем Киевской областной организации остается Дубинский.

"Мы надеемся, что он не будет осуществлять противоправных действий. С точки зрения высших руководящих органов партии для нас единственным руководителем Киевской областной является Андрей Мотовиловец и с ним будет налаживаться взаимодействие", – добавил Корниенко.

Как сообщалось, члены Киевской областной организации политической партии "Слуга народа" избрали председателем народного депутата Андрея Мотовиловца вместо Дубинского. Вместе с тем члены организации считают, что Дубинский не может входить в национальный совет громад, который был создан во время внеочередного съезда партии 13 марта.

Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Дубинского из членов партии.

Как сообщал Укринформ, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».

При этом Дубинский призвал коллег, которые его поддержали, оставаться во фракции.

Дубинский также является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачом.

Санкции введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

По материалам: Укринформ