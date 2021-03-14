Дубинский вошел в состав Нацсовета громад партии «Слуга народа»

13.03.2021 15:19

Укринформ

Александр Дубинский, который попал под санкции США и был исключен из парламентской фракции "Слуга народа", вошел в новый руководящий орган партии "СН" – Национальный совет громад.

Состав Нацсовета громад объявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на внеочередном съезде политсилы в субботу, передает корреспондент Укринформа.

Корниенко уточнил, что Национальный совет громад состоит из председателей областных организаций партии и киевской городской и криворожской городской организаций.

Так, туда вошли председатель Киевской областной организации партии Александр Дубинский, Киевской городской – Николай Тищенко, Криворожской городской – Юрий Корявченков.

Народный депутат Александр Качура возглавил Крымскую республиканскую организацию партии.

Председатель фракции "Слуга народа" в ВР Давид Арахамия вошел в состав Нацсовета громад как глава Николаевской облорганизации партии.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров – как председатель Запорожской областной организации.

Закарпатскую область представляет народный депутат Игорь Кривошеев, Львовскую – председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, Тернопольскую – народный депутат Владимир Гевко, Черновицкую – депутат Черновицкого городского совета Виталий Другановский, Ривненскую – глава областной организации партии "Слуга народа" Юрий Липский, Ивано-Франковскую – народная депутат Елена Винтоняк, Волынскую – народный депутат Валерий Стернийчук, Житомирскую – председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко, Винницкую – народный депутат Ирина Борзова, Черкасскую – председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, Кировоградскую – председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, Одесскую – народный депутат Сергей Колебошин, Херсонскую – народный депутат Юрий Соболевский, Черниговскую – народный депутат Павел Халимон, Сумскую – народный депутат Михаил Ананченко, Харьковскую – народный депутат Павел Сушко, Полтавскую – народный депутат Ольга Савченко, Луганскую областную организацию – народный депутат Алексей Кузнецов, Донецкую – народный депутат Владлен Неклюдов, Днепропетровскую – народный депутат Юрий Кисель, Хмельницкую – народный депутат Сергей Мандзий.

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Как отмечает пресс-служба партии "Слуга народа", Нацсовет станет площадкой, где будут обсуждать проекты государственных решений о местном самоуправлении, региональной политики и ее реализации.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа". На нем, в частности, присутствовали Президент Владимир Зеленский, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, Премьер-министр Денис Шмыгаль.

На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

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1 февраля 2021 года Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" после того, как Министерство финансов США объявило о введении санкций против семи человек, в том числе и Дубинского, и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

Дубинский был исключен из фракции партии "Слуга народа", но остается в составе партии – он возглавляет Киевский областной центр политсилы.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии журналистам перед съездом партии 13 марта сказал, что не может исключить Дубинского из партии, потому что этот вопрос должны решить низовые организации партии.

По материалам: Укринформ