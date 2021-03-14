Администрация Байдена связывает с Зеленским ряд ожиданий – WP

14.03.2021 23:04

Укринформ

Администрация Джо Байдена ожидает от Президента Украины Владимира Зеленского больших усилий в проведении реформ и в борьбе с коррупцией.

Об этом говорится в публикации The Washington Post, передает Укринформ.

Как отмечает издание, администрация президента США пытается побудить Зеленского бороться с тотальной коррупцией в собственной стране, что жизненно важно для стабилизации экономики и сохранения независимости Украины от РФ.

"Зеленский, бывший актер и политический неофит, был избран в 2019 году, пообещав бороться с олигархами, нечестными судьями и мафиозными сетями, которые существуют в Украине с момента обретения ею независимости от СССР. Но в прошлом году он отступил, уволив реформаторов из правительства и председателя центрального банка, затормозив судебные реформы и меры против олигархов", – говорится в статье.

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Издание напоминает, что в прошлом месяце в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой госсекретарь США Энтони Блинкен "подчеркнул важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ".

Также отмечается, что на прошлой неделе администрация США ввела санкции против олигарха Игоря Коломойского, "посылая недвусмысленный месседж относительно своих ожиданий".

The Washington Post считает, что Зеленский "пытается ответить Байдену". В частности, упоминаются санкции СНБО против трех телеканалов, связанных с пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, попытка провести судебную реформу через парламент и уголовные дела против бывших руководителей "Приватбанка".

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Впрочем, пишет американское издание, Президент Украины должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. В частности, настаивать на судебной реформе, восстановить независимость Нацбанка, исключить любые попытки ослабить НАБУ, а также недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовные обвинения против него.

"Господин Зеленский имеет возможность наладить партнерство с господином Байденом, которое может решающим образом содействовать попытке Украине освободиться от России и присоединиться к демократическому Западу", – подытоживает The Washington Post.

По материалам: Укринформ