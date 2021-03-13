Зеленский: В Украине проведут аудит приватизации стратегических предприятий и недр

12.03.2021 22:06

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет проведен аудит законности передачи в частную собственность стратегических предприятий и недр.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Фейсбуке, сообщает корреспондент Укринформа.

"Справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считает, что не у государства, а в частных руках может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями Украины, в частности «Мотор Сич», а также могут присваиваться земли и недра, которые принадлежат народу Украины", – заявил Президент.

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По его словам, ответы на вопросы, как это произошло, должны найти правоохранительные органы совместно с Государственной службой геологии и недр.

"Граждане должны знать, каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы. Тем, кто сделал это законно, бояться нечего. И для того, чтобы установить это, будет проведен максимально тщательный аудит, результаты которого будут представлены обществу", – подчеркнул Президент.

Он добавил, что эти ответы должны быть конкретными, исчерпывающими и аргументированными как для граждан, так и для возможных судебных дел.

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Как сообщалось, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на заседании СНБО 11 марта был рассмотрен вопрос о возвращении предприятия «Мотор Сич» в собственность государству. На следующем заседании Совбеза планируют заслушать комплексный отчет председателя Государственной службы геологии и недр Романа Опимаха о ситуации относительно пользования недрами в Украине.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ