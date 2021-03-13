Заявления о национализации «Мотор Сичи» – элемент информвойны против Украины – Данилов

13.03.2021 00:07

Укринформ

Речь о национализации запорожского предприятия «Мотор Сич» никоим образом не идет, а все заявления об этом является элементом информационной войны против Украины.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», сообщает корреспондент Укринформа.

«Слово национализация никоим образом не были применены ни на заседании СНБО, ни в решении, которое принимала СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Были совсем другие слова. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с китайцами к попытке захвата предприятия «Мотор Сич», поэтому мы имеем сегодня такую ​​негативную информацию о национализации. Речь шла о том, что предприятие «Мотор Сич» в ближайшее время будет возвращен в собственность украинского народа законно, согласно действующему украинскому законодательству. Мы не можем позволить себе, находясь в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит наша обороноспособность », – отметил Данилов.

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Как сообщал Укринформ, 11 марта СНБО принял решение, согласно которому предприятие «Мотор Сич» будет возвращено в собственность украинского государства законно.

Ранее Украина ввела ограничительные меры на три года в гражданина Китая Ван Цзин и трех расположенных в Китае компаний. Под санкции попала также компания с Британских Виргинских островов.

8 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

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В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО "Мотор Сич". Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 году в группе DCH сообщили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

6 августа АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

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4 сентября китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ – Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долл. В состав рабочей группы по арбитражный урегулирования входит и представитель АМКУ.

В ноябре прошлого года стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.

По материалам: Укринформ