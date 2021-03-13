Украина способна сама принимать решения и защищаться – Президент

12.03.2021 21:50

Укринформ

Украина способна сама принимать решения и защищаться, а не ожидать, что кто-то это сделает за нее, хотя за поддержку государство всегда благодарно.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении, опубликованном на странице Главы государства в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

«Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме. В то же время когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться, кто и как создал условия для оккупации. И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений. Все это далеко не полный перечень шагов, предпринятых государством в последнее время, и далеко не окончательный список мер, которые будут приняты государством в недалеком будущем», – сказал Зеленский.

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По его словам, это будут решения именно Украины, а «не потому, что кто-то позвонил».

«Для защиты интересов Украины мне достаточно двух вещей. Первое, 25 января 78 года – день, когда я родился в этой стране, на нашей украинской земле. Второе – 20 мая 2019 года, когда я поклялся защищать нашу Украину всеми своими действиями. В дополнительных мотивациях, в частности, от наших партнеров, я не нуждаюсь. Поддержки – да, и за нее мы всегда будем благодарны. Но в первую очередь мы сами должны себя защищать, вместо нас этого никто не сделает. Украина может самостоятельно принимать решения, чтобы себя защитить и восстановить справедливость. Может, хочет и будет», – подчеркнул Президент.

Он напомнил о том, что Совет национальной безопасности и обороны 11 марта утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

Как сообщалось, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что стратегия деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь будет открытым документом и вскоре будет доступна для ознакомления. Стратегия также будет иметь официальный перевод на английский язык и будет предоставлена ​​международным партнерам.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ