Украина поддерживает решение США о санкциях против Коломойского – Президент

12.03.2021 21:35

Укринформ

Украина поддерживает решение США относительно санкций против бывших владельцев ПриватБанка и работает над тем, чтобы вернуть в страну эти деньги.

Об этом Президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в Фейсбуке, сообщает корреспондент Укринформа.

«Относительно санкций США в отношении бывших владельцев ПриватБанка. Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину денежные средства, чтобы вернуть в Украине справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс". А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой», – заявил Зеленский.

По его словам, важно одно: если человек готов работать законно и прозрачно – его поддержат, если же хочет и в дальнейшем создавать монополии, контролировать СМИ – это время заканчивается.

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Как сообщалось, 5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях США в отношении Игоря Коломойского. Бизнесмену, его супруге и детям запрещен въезд в США.

Офис Президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации".

По материалам: Укринформ