Политика

В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

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В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

13.03.2021 11:17

Укринформ

В столичном конгрессо-выставочном центре "Парковый" начался съезд партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент Укринформа, на мероприятии присутствует Президент Украины Владимир Зеленский.

Подход к КВЦ "Парковый" охраняет подразделение Нацгвардии. Работает полиция диалога. Парламентариев и гостей съезда встречают активисты Save ФОТ.

По словам лидера партии Александра Корниенко, на съезде планируется внедрить новую организационную структуру партии.

"Завершился этап выборов, а значит, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить две ключевые задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава", – отметил Корниенко.

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По его словам, съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи.

В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

На съезде присутствуют Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель ВР Дмитрий Разумков. Вскоре после начала пришел народный депутат Александр Дубинский.

В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

Как сообщает корреспондент Укринформа, охрана пыталась не пустить депутата фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука. Однако после длительной дискуссии он прошел на мероприятие.

Фото: Павел Багмут

По материалам: Укринформ

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