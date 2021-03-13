В Киеве начался съезд партии «Слуга народа» с участием Зеленского

13.03.2021 11:17

Укринформ

В столичном конгрессо-выставочном центре "Парковый" начался съезд партии "Слуга народа".

Как передает корреспондент Укринформа, на мероприятии присутствует Президент Украины Владимир Зеленский.

Подход к КВЦ "Парковый" охраняет подразделение Нацгвардии. Работает полиция диалога. Парламентариев и гостей съезда встречают активисты Save ФОТ.

По словам лидера партии Александра Корниенко, на съезде планируется внедрить новую организационную структуру партии.

"Завершился этап выборов, а значит, время переориентироваться со штабной электоральной работы на системное влияние на государственную и местную политику всех уровней. На съезде мы планируем решить две ключевые задачи. Во-первых, ввести новую организационную структуру партии и зафиксировать ее в новой редакции устава", – отметил Корниенко.

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По его словам, съезд также намерен рассмотреть партийную доктрину, которая подтвердит основные принципы партии, расширит и детализирует ее цели и задачи.

На съезде присутствуют Премьер-министр Денис Шмыгаль, председатель ВР Дмитрий Разумков. Вскоре после начала пришел народный депутат Александр Дубинский.

Как сообщает корреспондент Укринформа, охрана пыталась не пустить депутата фракции "Слуга народа" Юрия Камельчука. Однако после длительной дискуссии он прошел на мероприятие.

Фото: Павел Багмут

По материалам: Укринформ