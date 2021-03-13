СНБО удалось пресечь попытки расколоть Украину дезинформацией – Зеленский

12.03.2021 21:39

Укринформ

Президент Владимир Зеленский считает, что решениями Совета национальной безопасности и обороны удалось пресечь попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на странице главы государства в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"2 февраля 2021 года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", – подчеркнул Президент.

Он напомнил, что 19 февраля решением СНБО были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с Виктором Медведчуком.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

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19 февраля Совет национальной безопасности и обороны принял решение о применении санкций к восьми физическим лицам и 19 юридическим, среди которых есть и Виктор Медведчук.

По материалам: Укринформ