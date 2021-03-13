Председателем политсовета партии «Слуга народа» выбрали Арахамию – Кравчук

13.03.2021 15:35

Укринформ

Главу парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамию избрали председателем политического совета партии "СН".

Как передает Укринформ, об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Фейсбуке.

"Только что на первом заседании новосозданного Политсовета "Слуги народа" избрали председателем Политсовета David Braun (Давида Арахамия, – ред.)", – написала Кравчук.

Также, по ее словам, было избрано четырех его заместителей. Ими стали первый заместитель Председателя ВР Руслан Стефанчук и народные депутаты Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец, Вадим Галайчук. Секретарем стал народный депутат Анатолий Остапенко.

"Еще 8 заместителей выберем на следующих заседаниях и заполним вакантные должности. Общее количество членов Политсовета должно быть 73", – сообщила Евгения Кравчук.

Как сообщалось, в субботу, 13 марта, состоялся 11-й внеочередной съезд политической партии "Слуга народа".

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На съезде члены партии внесли изменения в устав и образовали два руководящие органа: Политический совет партии и Национальный совет громад.

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В состав политсовета, в частности, вошли министр культуры Александр Ткаченко, министр юстиции Денис Малюська, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По материалам: Укринформ