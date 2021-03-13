МИД представило приоритеты публичной дипломатии на четыре года – Джапаров

МИД представило приоритеты публичной дипломатии на четыре года – Джапаров

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13.03.2021 05:43

Укринформ

Команда Министерства иностранных дел Украины и Украинского института показала представительствам дипмиссий и международных организаций и фондов приоритеты публичной дипломатии на 2021-2025 годы.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапаров, передает Укринформ.

Презентация под названием "Публичная дипломатия МИД 2.0": Усиление голоса Украины в сложных условиях гибридных угроз" состоялась в доме Митрополита на территории Национального заповедника «София Киевская».

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Команда МИД представила украинским иностранным партнерам ключевые элементы стратегии публичной дипломатии нашей страны, её цели и задачи. Ряд проектов был представлен, исходя из стратегических наработок – на культурном, гастрономическом, цифровом, экспертной и научно-образовательном направлениях.

"Укрепление коммуникационных возможностей, усиление компетенций дипломатов и развитие направления публичной дипломатии является чрезвычайно важным в условиях новых внешних вызовов и цифровизации мира. Несмотря на продолжающуюся российскую агрессию и оккупацию Крыма, мы стремимся раскрыть себя миру как страна чрезвычайных людей, возможностей, динамики и уникальной природы. Страну, которая стремится к членству в ЕС и НАТО и чрезвычайно быстрыми темпами реформирует почти все сферы жизни", – отметила Джапаров.

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Как ранее сообщало агентство, Совет национальной безопасности и обороны утвердил стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма.

По материалам: Укринформ