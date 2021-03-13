Корниенко объяснил, почему Разумков не вошел в состав политсовета партии «Слуга народа»

Корниенко объяснил, почему Разумков не вошел в состав политсовета партии «Слуга народа»

13.03.2021 16:38

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не вошел в состав политсовета, поскольку является очень занятым человеком.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге в субботу заявил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Не думаю, что у него есть много возможностей уделять внимание партийной работе", – отметил Корниенко.

Он напомнил, что Разумков сам неоднократно заявлял, что хотел бы сосредоточиться на работе в парламенте.

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Со своей стороны лидер фракции и глава политсовета партии СН Давид Арахамия отметил, что есть три самых высоких лица: Президент, премьер и председатель ВР, которые желательно чтобы были аполитичными.

На вопрос журналистов, почему тогда в состав политсовета вошли несколько действующих министров, Арахамия отметил, что работа в политсовете "не потребует много времени и не думаю, что у министров будет проблема с этим".

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Как сообщал Укринформ, на съезде партии "Слуга народа" выбрали политсовет в составе 62 человек. В частности, в него вошли министр юстиции Денис Малюська и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По материалам: Укринформ