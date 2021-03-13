Дела «вагнеровцев» и «пленок Суркова-Медведчука»: «Слуга народа» инициирует создание ВСК

13.03.2021 16:33

Укринформ

Партия "Слуга народа" инициирует создание в Верховной Раде временной следственной комиссии по расследованию дела "вагнеровцев" и "пленок Суркова-Медведчука".

Как передает корреспондент Укринформа, об этом на брифинге после съезда партии сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК – это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", – рассказал Арахамия.

Он также сообщил, что были предоставлены соответствующие письма всем парламентским фракциям.

По информации Давида Арахамии, по состоянию на сейчас ответили депутатская группа "Доверие", "Партия "За будущее", ОПЗЖ. Сейчас не предоставили своих представителей в ВСК фракции "Голос" и "Европейская солидарность", добавил он.

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"В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", – отметил Арахамия.

Как сообщалось, 7 сентября на сайте электронных петиций ВР была зарегистрирована петиция с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию возможной государственной измены в деле "вагнеровцев". По состоянию на 13 сентября петиция собрала необходимые 25 тысяч голосов.

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18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнера", которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

18 августа Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны, заявил, что российская сторона заблаговременно готовила фейковую версию о якобы причастности СБУ к задержанию 33 "вагнеровцев".

4 сентября вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что создание Временной следственной комиссии в Верховной Раде по делу "вагнеровцев" позволит доказать, что обвинения в адрес высших должностных лиц Украины в срыве спецоперации по задержанию боевиков не нашли своего подтверждения.

Как сообщалось, раньше 25 февраля издание Цензор.НЕТ обнародовало аудиозапись разговора двух людей с голосами, похожими на голоса лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, которые обсуждают поставки электроэнергии в захваченный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Разговор датирован 2014 годом. На аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Медведчука, несколько раз упоминает президента Украины.

Пресс-служба Службы безопасности Украины заявила, что "эти записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".

По материалам: Укринформ