Бороться с пропагандой Кремля нужно и на русском языке – ОП

Бороться с пропагандой Кремля нужно и на русском языке – ОП

13.03.2021 19:46

Укринформ

В противодействии российской пропаганде нельзя упускать такой инструмент как русский язык.

Об этом в программе "Официальный разговор" телеканала "Дом" заявил заместитель главы Офиса Президента Украины Юрий Костюк.

"Считаю, что нельзя упускать такой инструмент противодействия в этой (информационной – ред.) войне как русский язык. Что бороться с российской пропагандой нужно не только на украинском, но и на русском языке", – подчеркнул он.

Получать правдивую информацию об Украине на русском языке важно как для жителей оккупированных территорий, так и для русскоязычных диаспор, проживающих за рубежом.

"Мы можем это делать – как внутри страны, так и для большой русскоязычной части диаспор из бывшего Советского Союза, проживающих в Израиле, Германии, Австралии, во многих других странах. С ними тоже нужно коммуницировать именно на этом языке", – уверен заместитель главы Офиса Президента.

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Костюк объяснил, что есть часть аудитории, до которой "мы сегодня уже не достучимся на украинском языке". Поэтому с ней нужно работать на русском языке.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 12 марта заявил, что решениями Совета национальной безопасности и обороны удалось пресечь попытки расколоть Украину пропагандой и дезинформацией. Речь идет о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов.

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В марте в Украине должен начать работу Центр противодействия дезинформации. Планируется, что он даст возможность эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор. Центр будет реагировать на ключевые темы, в рамках которых распространяются фейки и пропаганда, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Фото: nv.ua

По материалам: Укринформ