За семь лет СБУ открыла более 16,6 тысячи дел о госизмене и терроризм – Баканов

За семь лет СБУ открыла более 16,6 тысячи дел о госизмене и терроризм – Баканов

11.03.2021 18:51

Укринформ

Начиная с 2014 года, Служба безопасности Украины открыла 16 643 уголовных производства относительно государственной измены и терроризма.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Любое преступление против государственности – это не только нарушение Уголовного кодекса, это попытка расшатать нашу страну. Поэтому мы с особым вниманием будем оценивать масштабы таких угроз и реагировать на них соответственно», – заявил глава СБУ.

По его словам, практически весь массив подобных преступлений связан с оккупацией и агрессией РФ.

По словам главы СБУ, среди резонансных дел: артиллерийские обстрелы жилого массива Мариуполя и автомобильной дороги в 2015 году; задержание бывшего сотрудника Кабмина, которого суд признал виновным в ведении подрывной деятельности в пользу РФ; осуждение агента, который передавал российскому ГРУ данные о ремонте и модернизации военной техники и др.

Также СБУ осуществляет досудебное расследование масштабного и многоуровневого дела – по факту развязывания и ведения агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Именно в рамках этого преступления спецслужба объявила ряд подозрений российским высоким должностным лицам. Например, в феврале этого года – заместителю министра обороны РФ Андрею Картаполову.

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Кроме того, важным для всего цивилизованного мира является расследование сбивания террористами самолета "Малайзийских авиалиний" в 2014 году, вследствие чего в небе над Донецкой областью погибли 298 человек. Следователи СБУ участвовали в работе международной группы. Все собранные материалы были переданы правоохранителям Нидерландов, и сейчас это уголовное производство рассматривает Окружной суд Гааги.

По материалам: Укринформ