За санкции против физических лиц СНБО возьмется на следующем заседании – Данилов

За санкции против физических лиц СНБО возьмется на следующем заседании – Данилов

11.03.2021 17:44

Укринформ

Вопрос санкций в отношении тех или иных лиц Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит на следующем заседании.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны, передает Укринформ.

"Что касается ситуации, связанной с санкциями, соответственно, в отношении тех или иных физических лиц, на следующем заседании обязательно будет продолжена эта ситуация. Мы сегодня на заседании рассматривали этот вопрос, дано поручение соответствующим органам… На следующем заседании у нас обязательно будет рассматриваться санкционный вопрос, кого это будет касаться. Вы об этом будете узнавать только после проведения заседания Совета нацбезопасности", – сказал Данилов.

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Он напомнил, что в Украине, согласно действующему законодательству, представления предложений о наложении или отмене санкций могут осуществлять Служба безопасности Украины, Кабинет Министров, Национальный банк, Президент Украины.

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Как сообщал Укринформ, СНБО 11 марта принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, срок действия которых должен закончиться 15 марта.

По материалам: Укринформ