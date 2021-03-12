В МИД рассказали о подготовке санкций против белорусов

В МИД рассказали о подготовке санкций против белорусов

Эксклюзив

11.03.2021 19:39

Укринформ

Проект распоряжения правительства Украины относительно санкций против белорусских должностных лиц за фальсификации во время выборов президента Беларуси в августе 2020 года и применение насилия против мирных протестующих проходит внутригосударственные процедуры.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины, отвечая на информационный запрос Укринформа.

"По состоянию на сегодняшний день проект соответствующего распоряжения КМУ относительно применения санкций к отдельным физическим лицам (белорусам – ред.), которые находятся в санкционном списке ЕС, проходит предусмотренные законодательством внутригосударственные процедуры", – говорится в документе.

Также отмечается, что после завершения соответствующих внутригосударственных процедур пакет будет представлен на рассмотрение Кабмина с последующим его внесением в СНБО и введением в действие соответствующим Указом Президента Украины.

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Кроме того, в МИД сообщили, что виды санкционных мер со стороны Украины, ЕС, США и Великобритании подобны и могут предусматривать, в частности, временные замораживание банковских активов, запрет въезда и транзита, а также ограничения на пользование имуществом.

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Как сообщалось, Европейский Союз уже ввел три пакета санкций против граждан Беларуси и готовит четвертый пакет. В список внесены 84 представителя руководства страны, в том числе президент Александр Лукашенко и представители силовых структур.

26 февраля 2021 года народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал информацию, что Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Министерству иностранных дел, Министерству экономики и Госпогранслужбы рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов в связи с ситуацией в Беларуси.

По материалам: Укринформ