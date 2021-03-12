В Chatham House спрогнозировали безвиз Украины с Британией

12.03.2021 12:51

Укринформ

Украинские дипломаты активно работают над решением вопроса относительно визовой либерализации с Великобританией, однако этот процесс не будет быстрым, и результат возможен в среднесрочной перспективе.

Такой прогноз озвучила председатель Украинского форума в программе Chatham House (Лондон) Орыся Луцевич на пресс-конференции в Укринформе.

Она отметила, что вопросы визовой либерализации являются "сильно политически чувствительными" для Великобритании на фоне выхода страны из ЕС, в котором миграционные вопросы играли довольно большую роль. В этом контексте Луцевич напомнила, что британская Консервативная партия, лидер которой Борис Джонсон сейчас является премьер-министром, обещала защитить страну от наплыва мигрантов. По ее словам, государство уже сейчас страдает от этого, поскольку столкнулось с нехваткой медсестер и представителей других профессий.

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«Что касается вопроса (визовой либерализации – ред.) с Украиной, то украинская дипломатическая служба активно работает над этим, но, как по мне, он может быть решен только в среднесрочной перспективе. За основу может быть взята дорожная карта упрощения визового режима, которая была с ЕС, но этот процесс не будет быстрым», – сказала Луцевич.

Комментируя нынешнюю ситуацию с британскими визами, она констатировала, что «цена визы довольно высокая, ее тоже нужно уменьшать и выдавать на более длительный период, безусловно».

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью 13 января, что Украина ведет переговоры с Великобританией об упрощении визового режима, который является одним из самых жестких в мире, однако о его отмене пока речь не идет.

По материалам: Укринформ