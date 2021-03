В Bellingcat заявили о спекуляциях в СМИ относительно их расследования

Представитель международной организации расследователей Bellingcat Христо Грозев заявил о спекуляциях в украинских медиа и настаивает, что пока не может давать комментарии относительно расследований, которые продолжаются.

"Я вижу много спекуляций в украинских СМИ о нашем продолжающемся расследовании. Прошу обратить внимание, что большинство сообщений ложные или базируются на ложной или желаемой информации. Да, мы работаем над многими расследованиями одновременно, но мы не знаем результата, пока не завершим", – отметил Грозев.

Он также подчеркнул, что продолжающиеся расследования не комментируются, и попросил украинских журналистов не обращаться к нему за комментариями и интервью.

I see lots of speculation in Ukrainian media about our ongoing investigation. Please note that most of the reports are untrue and based on false information or wishful thinking. Yes, we work on many investigations at the same time, but, we do not know the outcome before we finish

— Christo Grozev (@christogrozev) March 11, 2021

Ранее СМИ сообщали, что международная группа Bellingcat расследует срыв масштабной спецоперации по задержанию в Беларуси бойцов российской ЧПК "Вагнер", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе и воевали против ВСУ.

В четверг журналист Юрий Бутусов заявил, что расследователь из Bellingcat Христо Грозев 10 марта провел в Киеве съемки для своего фильма-расследования.

Как сообщалось, 18 августа 2020 года Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧПК "Вагнера" ​​якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из Офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧПК "Вагнера", которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у Главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

