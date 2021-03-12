СБУ начала расследование обстоятельств подписания и ратификации «Харьковских соглашений»

12.03.2021 18:22

Укринформ

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование обстоятельств подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года, соблюдение регламента и процедур во время его утверждения народными депутатами.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к оккупации территории АР Крым.

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В СБУ добавили, что с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Как сообщал Укринформ, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 11 марта поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва Харьковских соглашений и в случае подтверждения наличия признаков государственной измены – возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

По материалам: Укринформ