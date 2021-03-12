Президент Австрии обещает Зеленскому помощь в получении вакцин через COVAX

12.03.2021 14:28

Укринформ

Федеральный президент Австрии Александр ван дер Беллен заверил в готовности содействовать ускоренному получению Украиной вакцин против COVID-19 в рамках механизма COVAX.

Об этом он сказал во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Отмечается, что основное внимание разговора было уделено мероприятиям, которые принимаются в Украине и Австрии с целью противодействия распространению коронавируса и усиления защиты граждан.

Собеседники согласились, что наиболее действенным решением является вакцинация, которая уже началась в обеих странах.

Как рассказали в ОП, Зеленский привлек внимание к важности солидарного распределения сертифицированных вакцин. В свою очередь Александр Ван дер Беллен подтвердил готовность способствовать ускоренному получению Украиной вакцин в рамках инициативы COVAX.

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«По моему мнению, самое важное – чтобы эта вакцина была качественной и эффективной. Чем быстрее Украина будет получать новые партии вакцин, тем скорее будут происходить прививки в нашей стране», – сказал Президент Украины.

Как сообщал Укринформ, вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в пять этапов. На первом этапе будут прививать медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жильцов и персонал домов престарелых и военных на фронте. Все прививки будут добровольными и бесплатными.

По состоянию на 12 марта, с начала кампании по вакцинации привиты 38237 человек, все они получили 1 дозу вакцины.

23 февраля в Украину были доставлены 500 тыс. доз вакцины Covishield, разработки Oxford/AstraZeneca, и изготовленной на мощностях Serum Institute. Поставки были осуществлены через международную закупочную организацию Crown Agents.

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До 31 марта Минздрав рассчитывает получить еще 1,5 млн доз этой вакцины. Также ожидается поставка 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX.

В конце 2020 года Украина заключила соглашение на поставку 1,9 млн доз вакцины производства Sinovac Biotech. 10 марта Минздрав сообщил о регистрации вакцины китайского производителя Sinovac Biotech "Короновак". Ожидается, что первая поставка этой вакцины составит 700 тыс. доз.

По материалам: Укринформ