Открытие Центра противодействия дезинформации: Украина тщательно изучила опыт НАТО и ЕС – Жовква

11.03.2021 17:20

Укринформ

В Украине тщательно изучали опыт, в частности НАТО и Европейского Союза при подготовке к открытию Центра противодействия дезинформации.

Как передает Укринформ со ссылкой на сайт Президента Украины, об этом заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква заявил во время участия во Всеукраинском форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм».

По словам Жовквы, создание по инициативе Президента Владимира Зеленского Центра противодействия дезинформации подтверждает, что Украина сегодня находится на передовой борьбы с пропагандой и дезинформацией.

«Такой Центр нужно было создать по меньшей мере в 2014 году, когда вместе с гибридной началась информационная война. Сегодня он создается. Эта инициатива обсуждается и на международном уровне. О ней Президент Украины начал говорить летом прошлого года, он четко заявил об этой инициативе в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН в сентябре 2020 года», – сказал Жовква.

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Он отметил, что в Украине тщательно изучали опыт других стран при подготовке к открытию этого Центра, в частности таких международных организаций, как НАТО и Европейский Союз, которые находятся на передовой борьбы с пропагандой.

Заместитель руководителя Офиса Президента сообщил, что в Финляндии с 2017 года действует международная организация European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, в которую входят девять государств. Украина изучала и этот опыт, а новосозданный Центр противодействия дезинформации также будет координировать свою работу с этой структурой.

Жовква обратил внимание, что важной составляющей борьбы с пропагандой является медийная грамотность, и усилия по ее внедрению прилагаются, например, на уровне ЮНЕСКО, и сейчас идет активная работа по вынесения этого вопроса на уровень Генеральной Ассамблеи ООН.

«Украина сейчас на уровне своего дипломатического корпуса присоединяется к этим инициативам, чтобы включить в них и вопросы контрпропаганды», – отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

По мнению Жовквы, даже если бы не было всех этих международных усилий, Украина все равно должна активно действовать в направлении борьбы с пропагандой.

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«Ведь Украина сегодня – на передовой борьбы с пропагандой. Но благодаря тому, что такие усилия есть, мы объединяем наш потенциал. И нас поддерживают все те страны, которые уже осуществили свои конкретные усилия в борьбе с пропагандой. Они поддерживают усилия Президента Украины, который сделал и будет дальше вносить вклад в мировую борьбу с пропагандой», – подчеркнул заместитель руководителя Офиса Главы государства.

Как сообщал Укринформ, в Украине с марта должен начать работать Центр противодействия дезинформации. Планируется, что Центр позволит эффективно отрабатывать манипуляции и фейки, которые распространяет страна-агрессор.

По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Центр противодействия дезинформации должен быть создан на базе Совета национальной безопасности и обороны и заработает уже в ближайшие дни.

По материалам: Укринформ