На руководящие должности в САП претендуют 133 кандидата

На руководящие должности в САП претендуют 133 кандидата

Список

12.03.2021 11:08

Укринформ

Конкурсная комиссия во время заседания 11 марта утвердила окончательный список 133 претендентов на руководящие должности в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как передает Укринформ, перечень всех кандидатов обнародован на сайте Офиса генпрокурора.

В частности, среди лиц, допущенных к участию в конкурсе, бывший руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, народный депутат и глава парламентского Комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, бывший заместитель генпрокурора Юрий Севрук.

Кроме того, на конкурс подали свои кандидатуры нынешний и.о. руководителя САП Максим Грищук и прокуроры ведомства – Роман Сымкив, Сергей Козачина, Андрей Перов и Ольга Яровая.

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Также на пост главы САП претендует руководитель подразделения детективов НАБУ Елена Кролевецкая, бывший председатель Высшего админсуда Александр Нечитайло и руководитель Киевской местной прокуратуры №4 Максим Тимошенко.

Как сообщал Укринформ, 15 февраля завершился прием документов от претендентов на три должности: заместителя генпрокурора – руководителя САП, заместителя руководителя САП и начальника пятого отдела управления процессуального руководства поддержки государственного обвинения и представительства в суде САП.

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Конкурс по избранию главы САП стартовал 25 января. Заместитель генерального прокурора – руководитель САП Назар Холодницкий объявил о своей отставке 21 августа 2020 года.

Холодницкий работал в органах прокуратуры 14 лет, а САП возглавлял с момента ее создания в 2015 году.

По материалам: Укринформ