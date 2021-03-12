ЕС продлил санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины

ЕС продлил санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины

12.03.2021 15:51

Укринформ

Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции за нарушение территориальной целостности Украины на следующие шесть месяцев.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована в пятницу на сайте Европейского Совета.

«Совет ЕС сегодня принял решение продлить санкции, направленные против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины на следующие шесть месяцев до 15 сентября 2021 года», – говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают ограничение на путешествия, замораживание активов и запрет на предоставление фондов или других экономических ресурсов лицам и учреждениям, которые включены в санкционный список.

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Применение упомянутых санкций продлено против 177 человек и 48 учреждений.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал решение Европейского Союза продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию России против Украины.

"Приветствую решение ЕС продлить на 6 месяцев персональные санкции за агрессию РФ против Украины. Санкции ЕС должны оставаться в силе до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. РФ должна отказаться от агрессивной политики в отношении нашего государства", – написал Кулеба в Твиттере.

ак сообщалось, Европейский Союз применил ограничительные меры за действия, подрывающие или угрожаюшие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, 17 марта 2014 года, после начала агрессии Российской Федерации против Украины.

Кроме этого, ограничительные меры, применяемые ЕС в ответ на кризис в Украине, включают экономические санкции против отдельных секторов экономики РФ, продлены до 31 июля 2021 года, а также ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действие которых ограничивается территорией Крыма и Севастополя, и которые продлены до 23 июня 2021 года.

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Перечень лиц и учреждений, на которые распространяются эти ограничительные меры, периодически пересматривается Советом ЕС.

По материалам: Укринформ