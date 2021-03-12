Данилов назвал «какой-то мантрой» сообщения российских СМИ о «наступлении на Донбасс 15 марта»

11.03.2021 17:59

Укринформ

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал распространяемые российскими СМИ и боевиками ОРДЛО сообщения о «подготовке Украиной наступления на Донбасс» 15 марта «какой-то мантрой» и заявил, что украинские власти четко осознают, что происходит на фронте.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО.

«СНБО 24 часа в сутки получает соответствующую информацию от всех соответствующих структур. Что касается даты 15 марта, это уже какая-то мантра – все почему-то сейчас говорят о дате 15 марта, непонятно почему. У нас четкая, понятная ситуация: мы четко осознаем, что происходит на фронте, у нас есть соответствующее руководство в этом процессе – командующий генерал Хомчак, министр обороны, командующий ООС, все люди находятся на своих местах, это профессиональные люди. Наша армия уже не позволит сделать то, что было в 2014 году, – кто бы это ни был, какие бы не были посягательства. Это совсем другая армия», – подчеркнул Данилов.

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Как сообщалось, на фоне обострения ситуации в зоне конфликта на Донбассе в так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также в российских СМИ снова говорят о «подготовке Украиной наступления на Донбасс», в различных пророссийских Telegram-каналах пишут о конкретной дате – «готовности ВСУ атаковать Донбасс с 15 марта».

По материалам: Укринформ