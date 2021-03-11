Уруский провел встречу с военными атташе иностранных государств

10.03.2021 23:15

Укринформ

Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский встретился с военными атташе иностранных государств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"10 марта вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский встретился с членами Киевской ассоциации военных атташе (КАВА), которая объединяет аппараты военных атташе, аккредитованных в Украине", – говорится в сообщении.

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Во встрече с руководством Минстратегпрома приняли участие военные атташе из 31 государства мира.

Глава Минстратегпрома рассказал об основных функциях и задачах министерства, результатах проведенной работы и приоритетных направлениях деятельности в сфере национальной безопасности и обороны.

«Военно-техническое сотрудничество с иностранными партнерами находится в приоритете Минстратегпрома, и мы открыты к его углублению на взаимовыгодной основе. Министерством уже организованы и проведены двусторонние встречи с представителями дипломатических учреждений и других государственных структур из более 20-ти государств. С отдельными из них налажен предметный диалог, результатом которого являются подписанные двусторонние международные документы», – сообщил Уруский.

Во время встречи вице-премьер-министр также ответил на вопросы военных атташе о деятельности Минстратегпрома. Уруский сообщил, что уже в марте 2021 года в Министерстве рассчитывают закрыть процесс имплементации Закона Украины «Об оборонных закупках».

«Государственный оборонный заказ текущего года должен выполняться по новому законодательству, которое соответствует международным нормам», – отметил чиновник.

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Мероприятие состоялось при поддержке Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны на площадке Центрального дома офицеров Вооруженных Сил Украины.

Как сообщал Укринформ, вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский провел онлайн-беседу с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квинн, во время которой были обсуждены вопросы военно-технического и промышленного сотрудничества между США и Украиной.

Фото: mspu.gov.ua

По материалам: Укринформ