Украина должна стать интересным рынком для иностранных инвестиций – Ермак

10.03.2021 22:57

Укринформ

Украинская власть стремится привлечь институциональных и частных инвесторов, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на встрече с послами стран «Большой двадцатки» (G20), сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.

«Мы хотим привлечь институциональных и частных инвесторов для того, чтобы Украина могла стать интересным рынком для иностранных инвестиций, повышая свой человеческий потенциал путем наработки опыта, знаний, умений и связей. Мы будем совершать поездки и представлять Украину на всех континентах и ​​будем рады, если вы сможете содействовать налаживанию контактов с вашими инвестиционными фондами и институтами финансового развития», – подчеркнул Ермак, обращаясь к послам стран G20.

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В то же время заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко анонсировала введение инструментов для облегчения доступа бизнеса к кредитным ресурсам, а также создание агентства по иностранным инвестициям.

Она также выразила убеждение, что Украина в ближайшие месяцы сможет успешно решить ключевые вопросы в переговорах с Международным валютным фондом.

Свириденко отметила, что Офис Президента и правительство фокусируют свое внимание на политике борьбы с коррупцией, реформе фискальной службы, судебной реформе. Она также подчеркнула важность уменьшения влияния олигархов на украинскую экономику.

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Как сообщал Укринформ, 21 мая 2020 года МВФ и украинское правительство достигли предварительной договоренности о запуске новой программы кредитования для Украины в режиме Stand-By. Договоренность предусматривает выделение 5 млрд долл. и рассчитана на 18 месяцев.

При этом в фонде подчеркнули, что программа поможет Украине эффективно преодолеть последствия коронавирусного кризиса в экономике и в сфере здравоохранения.

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В период с декабря прошлого года по 13 февраля МВФ проводил пересмотр программы Stand-by, однако соглашение на уровне персонала достигнуто не было. Украина, со своей стороны, пообещала принять необходимые меры для завершения пересмотра программы МВФ.

По материалам: Укринформ