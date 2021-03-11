СНБО создал Центр противодействия дезинформации

11.03.2021 18:54

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны принял решение о создании Центра противодействия дезинформации, который начнет работу со следующей недели.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.

"Вопрос создания Центра противодействия дезинформации, о котором Президент говорил на открытии форума, проходившего на этой неделе. Решением Совета нацбезопасности и обороны такой Центр сегодня был создан", – сказал он.

По словам Данилова, Центр начнет работать со следующей недели и будет находиться в Ситуационном центре аппарата СНБО в здании Офиса Президента.

Читайте также: Ермак: В информвойне против Украины – батальоны ботов и «фейкометы»

Данилов объяснил, что в работе Центра будут участвовать работники разведсообщества, соответствующих министерств и ведомств.

На вопрос корреспондента Укринформа касательно руководства Центром, секретарь Совбеза сообщил, что глава его будет назначен указом Президента. "Это будет отдельный Центр, построенный по принципу Национального координационного центра по кибербезопасности, как комитет по разведке, который работает в аппарате СНБО. Там будет отдельный руководитель, он будет назначаться указом Президента", – сказал он.

Читайте также: Ткаченко рассказал, на какие темы будет реагировать Центр информационной безопасности

Данилов добавил, что Центр не будет закрытой институцией, общественность будут информировать о его деятельности.

Как сообщал Укринформ, Совет национальной безопасности и обороны сегодня принял решение о продлении санкционных ограничений для двух российских банков, поручил Службе безопасности изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за Харьковские соглашения и в случае подтверждения признаков государственной измены – возбудить против них уголовные дела по ст. 111 УК, также обсуждалась необходимость усиления борьбы с незаконным перемещением на подконтрольную правительству Украины территорию подакцизных товаров из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ