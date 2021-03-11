Штаты и ЕС могут вместе помогать Украине бороться с коррупцией – эксперт

10.03.2021 22:42

Укринформ

США с новой администрацией и ЕС могут лучше объединить усилия на украинском направлении, если не в усилении давления на Россию, то в поддержке внутренних реформ в Украине.

Об этом заявила эксперт берлинского Фонда «Наука и политика» Сюзан Стюарт во время дискуссии на тему «Безопасность человека во время кризисов», организованной Фондом Генриха Белля, передает корреспондент Укринформа.

Сейчас, по наблюдениям Стюарт, из Вашингтона поступают два четких сигнала: то, что касается готовности помочь Украине в более эффективном противостоянии российской агрессии, и то, что касается вопросов продвижения демократии и особенно борьбы с коррупцией внутри страны.

Президент Джо Байден «однозначно знает гораздо больше об Украине, чем предыдущие президенты», он заинтересован в ней, отметила эксперт. Но предостерегла украинскую власть против того, чтобы та «делала слишком большую ставку на это».

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В объединении усилий США и ЕС Стюарт видит пока два варианта: «стороны могли бы, условно говоря, сесть за стол и решить, готовы ли они значительно усилить давление на Россию, чем было до сих пор, с целью попытаться достичь большего прогресса относительно поведения РФ на Донбассе; или, если они не хотят этого делать, просто признать, что пока Россия не будет менять свою позицию, и поэтому надо больше сфокусироваться на поощрении украинской стороны сосредоточиться на достижении как можно большего числа улучшений на подконтрольных территориях». Стюарт считает это «фундаментальным выбором», который должен быть сделан.

Что касается борьбы с коррупцией, она видит своего рода «слияние интересов и беспокойств» США и ЕС, учитывая развитие событий в Украине. Это можно было наблюдать во время кризиса вокруг Конституционного Суда и всего блока, который касается антикоррупционных институтов. Итак, Стюарт считает «реалистичным», что по этому вопросу США и ЕС могут прийти к согласию и работать вместе.

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Как сообщалось, с изменением администрации США отношения между этой страной и ЕС, в частности, Германией, значительно улучшились. В то же время между сторонами остаются разногласия во взглядах на некоторые вопросы внешней политики. Одной из таких тем в отношениях между Вашингтоном и Берлином остается проект «Северный поток 2», который ФРГ категорически не хочет использовать как рычаг давления на Москву.

По материалам: Укринформ