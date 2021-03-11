СБУ проверит 236 депутатов на госизмену из-за голосования за «Харьковские соглашения»

11.03.2021 17:26

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства голосования народных депутатов шестого созыва за «Харьковские соглашения» и, в случае подтверждения признаков государственной измены, – возбудить против них уголовные дела по ст. 111 Уголовного кодекса Украины.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания Совбеза, передает корреспондент Укринформа.

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«В 2008 году СНБО было принято решение, которое заключалось в следующем: в течение двух месяцев Кабинет Министров должен был предложить законопроект, который бы урегульовував вопрос выхода Черноморского флота Российской Федерации в 2017 году (из Крыма – ред.). К огромному сожалению, этот законопроект не был по неизвестным нам причинам сделан, и мы считаем, что это был первый кирпичик, который начал разрушать всю систему нашей безопасности и привел к тому, что в 2010 году появились так называемые «Харьковские соглашения», которые в беспрецедентно короткий промежуток времени, через 4 дня после подписания их в Харькове, были ратифицированы депутатами Верховной Рады. Есть отдельное поручение СБУ выяснить обстоятельства, каким образом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу, и если СБУ сочтет необходимым, он должен возбудить дела по 111-й статье нашего Уголовного кодекса по госизмене в отношении соответствующих лиц», – заявил Данилов.

Он уточнил, что голосование проходило 27 апреля 2007 года, и пообещал представить перечень фамилий народных депутатов.

«Здесь очень много интересных персонажей, которые на сегодняшний день продолжают находиться в украинской политике», – заявил секретарь СНБО, добавив, что в списке есть действующие депутаты и олигархи.

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Как сообщал Укринформ, 26 февраля в закрытом режиме состоялось предварительное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Тогда рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях, вопрос двойного гражданства и государственной измены. Также СНБО ввел санкции против 10 бывших должностных лиц и военнослужащих, которые предали Украину.

По материалам: Укринформ