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Россия обвиняет Украину в невыполнении «Минска», чтобы Запад снял санкции – Резников

11.03.2021 15:12

Укринформ

Обвиняя Украину в якобы невыполнении Минских соглашений, Москва делает все возможное для того, чтобы убедить Запад снять санкции.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью Obozrevatel.

«Россияне блокируют все позитивные вещи, выступают с речами на всех уровнях, обвиняя Украину в том, что якобы она не выполняет Минские соглашения. Для чего? Чтобы попытаться убедить Запад снять санкции, мол, это не они виноваты», – акцентировал Резников.

Он отметил, что во время общения с послами и министрами иностранных дел в рамках заседания Совбеза ООН по вопросам Минских соглашений, убедился, что все страны придерживаются единой позиции: уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

«Есть абсолютное понимание, что Россия является государством-агрессором и оккупантом. Никакие санкции никто снимать не будет», – подчеркнул вице-премьер.

В то же время он отметил, что с начала года ухудшилась ситуация на Донбассе, а главная цель России сегодня – это уничтожение Украины как государства путем федерализации, раскола и поглощения.

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«С одной стороны, (Россия – ред.) хочет рассказать миру, что они так называемые «посредники», а не сторона международного вооруженного конфликта, а Украина должна вести прямой диалог с оккупационными режимами. Во-вторых, они поднимают ставки, понимая, что для нас – важна жизнь каждого человека, чтобы мы испугались и пошли им на уступки. Их цель – сделать шаг к уничтожению Украины как государства, поскольку они хотят господствовать в границах бывшей Российской империи. И как промежуточный вариант – федерализация Украины, а дальше раскол и поглощение страны, как это делалось чуть более ста лет тому назад – в 1918 году», – считает Резников.

Как сообщал Укринформ, 18 февраля в эфире одного из украинских телеканалов Резников заявил, что Украина не планирует отходить от формата Минских соглашений, хотя они и нуждаются в модернизации. При этом от отметил, что соглашения не являются идеальными и требуют пересмотра. По словам министра, реинтеграция территорий должна быть безопасной и не нести в себе риски раскола страны.

По материалам: Укринформ