НАПК составило 6 протоколов на четырех судей КСУ – Новиков

Эксклюзив

11.03.2021 12:21

Укринформ

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции в целом составило 6 протоколов на 4 судей Конституционного суда.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил глава НАПК Александр Новиков.

"Речь идет о протоколах на судей Мойсыка, Слиденко, Завгороднюю и господина Тупицкого. То есть это всего 6 протоколов на 4 судей (были составлены НАПК – ред.)", – рассказал Новиков.

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Как сообщал Укринформ, 1 февраля 2021 года глава Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции Александр Новиков составил протоколы об административном правонарушении в отношении судей КСУ Владимира Мойсыка, Игоря Слиденко и два протокола в отношении судьи КСУ Ирины Завгородней.

По материалам: Укринформ