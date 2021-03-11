На Банковой анонсировали брифинг по результатам заседания СНБО

11.03.2021 11:52

Укринформ

В Офисе Президента в четверг состоится брифинг по итогам заседания Совета безопасности и обороны.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте главы государства.

"В четверг, 11 марта, в 16:00 (ориентировочно) состоится брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в ОП не уточнили, кто из спикеров будет участвовать в брифинге.

Как сообщал Укринформ, в четверг запланировано заседание Совета национальной безопасности и обороны. Повестка дня не опубликована, однако на заседании Совбеза 26 февраля стоял вопрос подготовки стратегии возвращения Крыма, для голосования за которое должны были собраться через две недели.

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Кроме того, на прошлом заседании СНБО предлагали продолжить принимать решение о лишении воинских и почетных званий граждан, перешедших на сторону государства-агрессора.

26 февраля в закрытом режиме состоялось предыдущее заседание Совета национальной безопасности и обороны. Тогда рассмотрели ситуацию на оккупированных территориях, вопрос двойного гражданства и государственной измены. Также СНБО ввел санкции против 10 бывших должностных лиц и военнослужащих, которые предали Украину.

По материалам: Укринформ