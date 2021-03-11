КСУ перешел к закрытому рассмотрению дела относительно конституционности закона о тергромадах

11.03.2021 20:17

Укринформ

Конституционный Суд перешел к закрытой части рассмотрения дела для принятия решения в деле относительно конституционности Закона «О добровольном объединении территориальных громад».

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба КСУ.

"Большая палата Конституционного Суда на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрела дело по конституционному представлению 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины пункта 6 части первой статьи 4, части третьей статьи 11 Закона «О добровольном объединении территориальных громад» от 5 февраля 2015 года № 157–VIII с изменениями. Исследовав материалы дела на открытой части пленарного заседания, КСУ перешел к закрытой части для принятия решения", – говорится в сообщении.

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Как сообщил судья-докладчик по делу Олег Первомайский, народные депутаты обратились в КСУ с ходатайством проверить на соответствие Конституции оспариваемые предписания этого Закона, а именно: пункт 6 части первой статьи 4, который предусматривает, что добровольное объединение тергромад сел, поселков, городов осуществляется с соблюдением следующих условий: «объединение территориальных громад осуществляется в соответствии с перспективными планами формирования территорий громад Автономной Республики Крым, области», и часть третью статьи 11, согласно которой «перспективный план формирования территорий громад Автономной Республики Крым, области утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Совета министров Автономной Республики Крым, соответствующей областной государственной администрации».

По информации судебного учреждения, субъект права на конституционное представление утверждает, что нормы обжалуемого закона не соответствуют ряду предписаний Конституции Украины.

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Как уточняется, обосновывая представление, нардепы, в частности, считают, что на данный момент декларируется жесткое соблюдение предлагаемых исполнительной ветвью власти перспективных планов формирования территорий громад.

Такой безальтернативный и бескомпромиссный подход, по мнению субъектов представления, не только нивелирует понятие добровольности, но и нарушает положения статей 7 и 140 Конституции Украины, а также противоречит понятию местного самоуправления как конституционно-правового института.

Кроме того, по мнению субъекта конституционного представления, вопреки части третьей статьи 22 Конституции Украины, оспариваемыми нормами Закона был введен такой институт объединения тергромад, который противоречит идеологии добровольного объединения тергромад и приводит к сужению конституционного права жителей громады на такое добровольное объединение.

В конституционном представлении также говорится о том, что оспариваемые предписания Закона нарушают порядок осуществления местного самоуправления тергромадами, установленный Конституцией Украины, и основы верховенства права.

Первомайский во время пленарного заседания проинформировал о направленных обращениях в органы госвласти, учреждения высшего образования, научные учреждения, членам Научно-консультативного совета КСУ для выяснения позиций по вопросам, поднятым в конституционном представлении, а также отметил, что большинство ответов получено и приобщено к материалам дела.

Суд перешел к закрытому режиму рассмотрения этого дела.

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Как сообщал Укринформ, 19 октября в КС сообщили, что в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата относительно конституционности отдельных положений Закона «О добровольном объединении территориальных громад».

По материалам: Укринформ