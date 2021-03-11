Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

Главы МИД Британии и стран Балтии договорились о сотрудничестве по Украине и Беларуси

11.03.2021 08:57

Укринформ

Главы МИД Великобритании, Латвии, Литвы и Эстонии в ходе встречи, состоявшейся в среду в Таллинне, договорились поддерживать Украину в восстановлении ее территориальной целостности, а также держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте МИД Эстонии.

Отмечается, что на встрече присутствовали министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Эстонии министр Ева-Мария Лийметс, Латвии Эдгар Ринкевичс и Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

Министры обсудили Россию, Китай, Украину и Беларусь, а также более широкие вопросы региональной безопасности и взаимной защиты.

"Я сказала своим коллегам, что необходимо продолжать помогать странам Восточного партнерства на выбранном ими пути демократических реформ, участия гражданского общества и модернизации экономики. Мы также должны поддержать Украину в восстановлении ее территориальной целостности и держать ситуацию в Беларуси в центре международного внимания", – отметила Лийметс.

Министры также достигли договоренности о дальнейшем укреплении сотрудничества в НАТО, обсуждались трансатлантические отношения и вопросы климата.

"В вопросах киберпространства мы отметили важность практического сотрудничества и обмена информацией между странами-единомышленниками, потому что, работая вместе, мы лучше защищены от угроз", – отметила Лийметс.

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Как сообщал Укринформ, в феврале министры иностранных дел Украины и Эстонии Дмитрий Кулеба и Ева-Мария Лийметс обсудили политику ЕС в отношении Российской Федерации накануне заседания Совета министров ЕС, посвященного этой теме.

По материалам: Укринформ