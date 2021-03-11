Ермак провел первую встречу в расширенном составе с послами G20

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10.03.2021 22:16

Укринформ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран «Большой двадцатки» (G20).

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОП.

"Отныне консультации в таком составе будут проходить регулярно", – заявили в ОП.

Как отмечается, Ермак рассказал дипломатам о ситуации на Донбассе. По его словам, в течение нескольких месяцев после начала введения режима прекращения огня это было очень большим достижением, ведь за это время удалось сохранить жизни многих украинских военных. Но с недавних пор режим тишины все чаще нарушается со стороны противника, из-за чего Украина теряет бойцов.

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В связи с этим руководитель ОП акцентировал на важности соблюдения режима прекращения огня как принципиального условия для продвижения в переговорах в нормандском и минском форматах.

"Для этого будут обсуждаться дополнительные мероприятия по усилению контроля за режимом прекращения огня, в частности в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы", – отметили в ОП.

Отмечается, что Ермак поблагодарил партнеров Украины из Нормандской четверки – Францию и Германию – за предложения и усилия в вопросе достижения мира на Донбассе. Он сообщил, что в ближайшее время состоится видеоконференция советников лидеров государств-участников нормандского формата, на которой будет обсуждаться урегулирование конфликта.

Об оперативной ситуации на Донбассе дипломатам рассказал заместитель руководителя ОП Роман Машовец.

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Во время встречи глава ОП также проинформировал послов о проведении в Украине накануне 30-летия независимости учредительного саммита Крымской платформы, которую инициировал Президент Владимир Зеленский. Он выразил надежду на присутствие на этом важном мероприятии большого количества партнеров и друзей Украины.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква добавил, что Крымская платформа, участвовать в которой приглашены лидеры стран G20, является прежде всего инструментом для возвращения вопроса Крыма в международную повестку дня.

«Президент Владимир Зеленский хочет говорить о конкретных инструментах по деоккупации Крыма, защите прав людей, живущих на полуострове. Украина хочет представить рабочий инструмент, и мы очень активно работаем над разработкой этого инструмента круглосуточно», – отметил Жовква.

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По словам Андрея Ермака, команда Президента с большой перспективой смотрит на расширение дипломатических, политических, экономических горизонтов взаимодействия со странами «Большой двадцатки». Он предложил рассмотреть возможности и новые варианты участия Украины в региональных форматах для большей интеграции с соседними европейскими государствами, наладить работу с соседями на Черном море на высшем уровне.

По материалам: Укринформ