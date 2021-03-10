В Украину прибыла делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО

10.03.2021 15:58

Укринформ

Делегация Объединенного командования сухопутных войск НАТО во главе с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клотье начала визит в Украину.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский на совместной с Роджером Клотье пресс-конференции в Киеве.

«Сегодня начался визит делегации Объединенного командования Сухопутных войск НАТО в Украину. Только что завершилась встреча с моим коллегой – командующим Объединенными сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клотье, во время которой были обсуждены ряд вопросов по развитию военного сотрудничества между командованиями Сухопутных войск ВСУ и НАТО», – сказал Сирский.

Читайте также: В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО

Он отметил, что визит командующего Объединенными сухопутными войсками НАТО является свидетельством того, что политическое и военное руководство НАТО и государств Альянса видят Украину как стратегического и прогнозируемого партнера, цель которого – стать полноправным членом самой мощной в мире системы коллективной безопасности.

Сирский рассказал, что в ходе переговоров с командующим сухопутными войсками НАТО особое внимание было уделено развитию военного сотрудничества и ознакомлению представителей Альянса с процессом боевой подготовки частей и подразделений ВСУ и ходом реформирования Сухопутных войск.

Читайте также: Союзники по НАТО увеличили оборонный бюджет на $119 миллиардов из-за агрессии России

В свою очередь генерал-лейтенант Клотье сообщил, что его визит в Киев является финальным этапом многонационального тура, цель которого – ознакомить партнеров с сухопутными войсками НАТО и их руководством.

«Я здесь, чтобы понять структуру Сухопутных войск ВСУ и их задачи, а также укрепить наше сотрудничество с командованием Сухопутных войск, которое уже началось, и с Украиной как нашим важным сухопутным партнером», – сказал Клотье.

Он напомнил, что Украина является одним из шести участников программы партнерства расширенных возможностей НАТО, что означает возможность пользоваться расширенным доступом к программам совместимости и учебным программам, а также доступ к информации включительно с ознакомлением приобретенным НАТО опытом.

Читайте также: Зеленский — Столтенбергу: Наша ближайшая цель – план действий по членству в НАТО

«Как для командующего сухопутными войсками НАТО, который отвечает за приведение НАТО в боевую готовность и за их совместимость, для меня является очень большим преимуществом помочь Сухопутным войскам Украины воспользоваться этой уникальной возможностью и помочь в их развитии», – отметил генерал-лейтенант Клотье.

Фото: lc.nato.int

По материалам: Укринформ