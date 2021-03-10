В ОРДЛО блокируют шаги, которые могут привести к миру – Кравчук

В ОРДЛО блокируют шаги, которые могут привести к миру – Кравчук

09.03.2021 22:14

Укринформ

Представители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей блокируют шаги, направленные на мирное урегулирование ситуации на Донбассе.

Как сообщает Укринформ, об этом заявил глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в комментарии телеканалу "Дом".

"Мы получили информацию, что отрядам "народной милиции "ДНР" разрешено подавлять огневые точки и стрелять на опережение. Я этот вопрос официально поставил на заседании ТКГ. Спросил: не является ли это началом нивелирования, отмены принятого 22 июля прошлого года документа о всеобщей "тишине"? На этот вопрос я ответа не получил", – сказал Кравчук.

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По его словам, представители России и ОРДЛО объяснили, что "это, мол, ответ на какие-то внешние факторы". При этом не уточнили, что именно имеется в виду. Кравчук считает, что представители ОРДЛО в переговорном процессе ищут причины, чтобы отменить неудобные или невыгодные для них решения и заблокировать любые шаги, которые постепенно могли бы привести к миру на Донбассе.

"Блокируются контрольно-пропускные пункты, блокируется обмен удерживаемыми лицами, блокируются многие гуманитарные, экологические проблемы. Таких проблем много, а они касаются жизни людей – их здоровья, пенсий, вообще отношений с родственниками. Все это блокируется", – перечислил Кравчук.

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Он добавил, что ближайшее заседание Трехсторонней контактной группы, согласно плану, состоится 17 марта.

Как сообщал Укринформ, Кравчук заявил, что связывает обострение ситуации на Донбассе с санкциями против Виктора Медведчука и телеканалов, имеющих к нему отношение.

По материалам: Укринформ